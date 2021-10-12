МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам во вторник днем торгуется со слабой динамикой, инвесторы ждут данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть стабильны

По состоянию на 13.29 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1553 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1551 доллара, курс доллара к иене растёт до 113,33 иены за доллар со 113,30 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,01%, до 94,32 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании данных об инфляции в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам сентября сохранилась на отметке в 5,3%.

Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания Федрезерва США.

"Доллар должен держаться на уровне после любого падения, поскольку трейдеры ожидают выхода данных об инфляции в США и протоколов Федеральной резервной системы в среду", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ING.