МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Рубль мало меняется против доллара и евро днем во вторник в отсутствие сильных сигналов. Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

Рынок нефти притормозил под уровнем 85 долларов за баррель, обновив в понедельник трехлетний максимум, доллар на форексе также стабилен против большинства мировых валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск повышался на 2 копейки до 71,88 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 82,97 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В "БОКОВИКЕ"

Российская валюта днем незначительно меняется к основным резервным валютам, не находя поводов для существенных колебаний. Так, стоимость марки Brent снижается в пределах 0,1%, до 83,6 доллара. Мировые цены на нефть весь вторник находятся в районе предыдущего закрытия после заметного роста днем ранее и обновления им трехлетнего максимума.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) также почти не меняется около 94,35 пункта. Большинство резервных и "развивающихся" валют при этом также стабильны против валюты США.

Инвесторы занимают выжидательные позиции перед публикацией данных об инфляции в США. Эксперты ожидают, что в сентябре рост цен сохранился на отметке 5,3% в годовом исчислении. Кроме того, в среду будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания Федрезерва США, из которых может стать более понятными планы регулятора по сворачиванию мягкой денежно-кредитной политики.

Пока же, доллар и евро меняются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня безыдейным день для рубля, как и для ряда других активов, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"При этом высокие нефтяные цены продолжат поддерживать рубль, в связи с чем курс доллара сегодня, на наш взгляд, останется в диапазоне 71,5-72 рубля с перспективой к умеренному росту при более жестких заявлениях представителей ФРС в течение дня. Мы продолжаем ожидать, что на этой неделе курс будет находиться в диапазоне 71,25-72,75 рубля за доллар", — добавил он.

Перспективы дальнейшего роста профицита текущего счета до конца года и в начале 2022 года сохраняют хорошую поддержку для равновесного курса рубля, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Тем не менее, систематический тренд на его укрепление во многом будет сдерживаться продолжающимся ростом импорта и реализовавшимся опережением сопоставимых валют из группы развивающихся рынков, что может оказаться крайне неустойчивым в условиях бегства капитала в защитные активы и валюты. По этой причине мы не исключаем снижения доллара в интервал 70,5-71 рубль с последующим его возвратом к 72-73 рублям до конца года", — добавляет он.