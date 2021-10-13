МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов среды практически не меняется к доллару и незначительно снижается к евро, следует из данных Мосбиржи. Российский рынок акций открылся сдержанным снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.28 мск рос на 1 копейку — до 71,82 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 82,99 рубля.

Нефть торгуется с несущественными изменениями около уровней предыдущего закрытия — чуть ниже 83,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс Мосбиржи снижается.

"Утро среды создает слабо негативный фон для национальной валюты. Рынок нефти, как и фьючерсы на ключевые фондовые рынки, находится под давлением. Мы опасаемся, что данные аспекты могут незначительно ослабить позиции рубля", — комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

По его мнению, в ходе торгов среды американская валюта может вновь подняться выше 72 рублей за доллар.

"Стабилизация цен на нефть и газ привела к остановке роста курса рубля. Пара доллар-рубль консолидируется чуть ниже отметки 72 рубля за доллар", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

По его прогнозу, если нефть не возобновит рост, курс довольно скоро уйдет в диапазон 72-73 рубля за доллар.

Однако Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" считает, что достижение отметки 71 рубль за доллар — лишь вопрос времени: октябрьские налоговые выплаты и текущие рублевые ставки должны оказать поддержку национальной валюте.