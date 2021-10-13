МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в среду, в частности, днем это снижение по отношению к евро усилилось в преддверии выхода данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном выросли

По состоянию на 13.55 мск курс евро к доллару растёт до 1,1563 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1527 доллара, курс доллара к иене снижается до 113,55 иены за доллар со 113,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,25%, до 94,28 пункта.

Валютные инвесторы находятся в ожидании статистики инфляции в США, которая будет опубликована позднее в среду. Аналитики предсказывают сохранение темпов роста цен по итогам сентября на уровне 5,3%, как и месяцем ранее, сентябрьская инфляция также ожидается на уровне августа — 0,3%.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании публикации протоколов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в надежде получить подсказки относительно дальнейшей монетарной политики. Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, полагают, что регулятор, вероятно, официально объявит о начале сокращения объёмов выкупа финансовых активов с рынка.