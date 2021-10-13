МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Рубль снижается в среду против доллара и в большей степени — к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных Московской биржи. Курс доллара ускорил снижение к евро

Рынок нефти корректируется, немного не дойдя до уровня 85 долларов за баррель, хотя и обновив в понедельник трехлетний максимум. Сохранение аппетита к риску на мировых рынках не компенсирует нефтяной негатив для рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.49 мск повышался на 10 копеек, до 71,91 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 83,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду незначительно меняется к доллару, но падает к евро, отыгрывая его рост на форексе на 0,3%, до 1,156 доллара. Эксперты полагают, что американская инфляция в сентябре осталась на уровне 5,3% (в годовом исчислении), а за месяц – также осталась на уровне августа — 0,3%.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 94,3 пункта. Большинство "развивающихся" валют при этом также прибавляют к валюте США.

При этом стоимость марки Brent снижается на 0,7%, до 82,8 доллара, что компенсирует внешний позитив для рубля. Трейдеры оценивают данные из доклада ОПЕК, которая понизила прогноз мирового спроса на нефть и теперь ждет в текущем году его роста на 5,8 миллиона баррелей в сутки вместо 6 миллионов баррелей.

Нефтяной негатив не компенсирует для рубля общий позитив в виде спроса на риск, проявляющийся, кроме ослабления доллара на форексе, в виде роста западных фондовых индексов. Российский рынок акций усилил снижение

Пока же, доллар и евро прибавляют к рублю 0,1-2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российский долговой рынок сохраняет умеренно негативную ценовую тенденцию третью сессию подряд, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"На этом фоне рубль продолжает выглядеть относительно слабо, в основном реагируя на негативные сигналы с мировых рынков. Если статистика по американской инфляции испугает инвесторов, доллар может пробить уровень 72 рубля, устремившись к сопротивлению 73,27 рубля, находящемуся на трехнедельной вершине", — оценивает перспектив он.

Если доходности гособлигаций США вновь вырастут, это должно повлечь за собой новое глобальное укрепление американской валюты, рассуждает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Такой сценарий вполне возможен после публикации данных по инфляции в США за сентябрь и протокола последнего заседания руководства ФРС, в котором могут быть раскрыты новые подробности планов по сокращению выкупа активов. В таком случае рубль подешевеет, а курс поднимется до 72 рублей за доллар", — оценивает он.