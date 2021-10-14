МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг утром стабилен, днем ранее американская валюта подешевела на 0,5% после публикации данных по инфляции в США и протокола сентябрьского заседания ФРС, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче

По состоянию на 7.54 мск курс евро к доллару снижался до 1,1591 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1592 доллара, курс доллара к иене рос до 113,57 иены за доллар со 113,23 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 94,06 пункта, в среду индекс показал снижение на 0,5%.

Днем ранее министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в сентябре ускорилась до 5,4% с 5,3% в августе, аналитики ожидали сохранения инфляции. В начале года инфляция составляла 1,4%.

Позднее в тот же день Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала протокол заседания, которое проходило 21-22 сентября. В документе регулятор предположил, что сокращение объема выкупа активов с рынка может начаться в текущем году и завершиться к середине 2022 года.

По мнению аналитиков DBS, которых цитирует газета Wall Street Journal, индекс доллара может подняться до 96 пунктов в ближайшие месяцы.

В четверг рынки ожидают выход данных по бюджету США в сентябре. В августе дефицит бюджета страны упал к июлю в 1,8 раза, 170,635 миллиарда долларов.