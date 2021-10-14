МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. На российском валютном рынке доллар и евро в середине октября обновили годовые минимумы: рубль укрепился до 71,7 к доллару и 82,8 к евро, рассказал "Российской газете" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Суд посчитал таксу ТКП за оформление авиабилетов законной

"Мы считаем, что потенциал укрепления рубля с текущих уровней ограничен. Ожидаем, что до конца года рубль останется в диапазоне 71-74 к доллару и 81-84 к евро. В этом году рубль чувствует себя лучше, чем большинство валют развивающихся стран благодаря многолетним пикам цен на нефть и газ", — отметил он.

С января 2021 года цены на нефть сорта Brent выросли на 60%, до трехлетнего максимума в $83 за баррель.

Цены на газ, металлы и другое экспортное сырье также находятся вблизи многолетних максимумов благодаря восстановлению мировой экономики после коронакризиса и ограниченному предложению.

Рекордные цены на сырье и смягчение ограничений на добычу в рамках сделки ОПЕК+ обеспечивают повышенный приток валюты в Россию, отметил собеседник издания. По предварительной оценке ЦБ положительное сальдо текущего счета платежного баланса страны в январе-сентябре увеличилось в 2,8 раза, до $82,2 млрд.

Спрос на валюту для внешнего туризма остается низким из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, это также оказывает поддержку рублю, как и быстрое поднятие ключевой ставки Банком России до 6,75% для сдерживания инфляции.

"Это повышает привлекательность российской валюты для операций carry trade", — пояснил Васильев.

Несмотря на 60-процентный рост цен на нефть, рубль с начала года укрепился всего на 3,6%. Сдерживают укрепления рубля:

покупки валюты Минфином,

рост доллара в мире,



низкий спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран,



рост импорта.

"С точки зрения сезонности последние месяцы года являются достаточно слабыми для курса рубля. За последние тринадцать лет рубль в среднем слабел к доллару на 2% в ноябре и на 2% в декабре. Этой осенью и зимой мы ожидаем более стабильный курса рубля благодаря сохранению высоких сырьевых цен и спокойному геополитическому фону", — добавил эксперт.

На конец года он прогнозирует рубль на отметке 73 к доллару и 83 к евро.