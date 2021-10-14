МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов четверга ускорил повышение к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на энергоносители, следует из данных Мосбиржи. Бумаги российских компаний преимущественно дорожают в Лондоне

Также поддержку рублю оказывает положительная динамика российских и западных торговых площадок.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск снижается на 26 копеек, до 71,71 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 83,26 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,96% — до 83,98 доллара за баррель сорта Brent. Индекс Мосбиржи торгуется в плюсе. Западные фондовые индексы и фьючерсы на ведущие американские индексы растут.

"Пара доллар-рубль продолжает болтаться вокруг отметки 72 рубля за доллар, которая является сильной поддержкой. Так что пока никакой речи о пробое уровня и походе пары в район 70 рублей за доллар даже не идет", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"Утро четверга создает позитивный фон для национальной валюты. Рынок нефти, как и глобальные фондовые рынки торгуются в заметном плюсе. Сегодня интересна будет статистика по запасам нефти в США, что определит динамику сырья в четверг, а, следовательно, и динамику пары доллар-рубль", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Эксперт ожидает сегодня возврата доллара к нижней границе диапазона 71,5-72,5 рубля за доллар.