МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рубль укрепляется на дорожающей нефти и позитивной фондовой динамике, курс доллара опустился ниже 71,55 рубля впервые с 11 июня, обновив при этом минимум текущего года и показав минимальное значение с июля прошлого года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.03 мск падал на 42 копейки, до 71,55 рубля, а минутами ранее опускался до 71,52 рубля — минимума с июля 2020 года. Евро дешевеет на 45 копеек, до 83,02 рубля.

Стоимость нефти марки Brent растет на 1,5% — до 84,4 доллара за баррель.