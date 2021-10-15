МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене в пятницу утром не показывает единой динамики на фоне разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на росте спроса

По состоянию на 7.58 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1608 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1594 доллара, курс доллара к иене рос до 113,97 иены за доллар со 113,66 иены, это максимальное значение с 28 ноября 2018 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 93,93 пункта.

Ряд факторов влияет на торги на валютном рынке, среди которых склонность трейдеров к риску, статистика из США и ожидания по политике Федрезерва.

Так, основные фондовые рынки в мире склонны к росту: биржи США в четверг закрылись увеличением на 1,6-1,7%, Европы — на 0,9-1,4%, индексы Азии растут в пределах 1,4%. Такая тенденция негативна для традиционно более надежных доллара и иены, в результате иена дешевеет к доллару до минимума почти за три года, а доллар дешевеет к мировым валютам.

Инвесторы также оценивают статистику из США. Так, количество заявок на пособие по безработице в США впервые с марта 2020 года упало ниже 300 тысяч — до 293 тысяч. Прогноз составлял 319 тысяч.

Трейдеры также оценивают, какими могут быть дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС в сентябре допустила повышение учетной ставки в следующем году и начало сокращения выкупа активов в текущем. В сентябрьском протоколе говорилось, что сокращение объема выкупа активов может начаться в текущем году и завершиться в середине 2022 года, а некоторые участники заседания ФРС подчеркнули необходимость сохранения процентной ставки на текущем уровне в течение следующих двух лет.