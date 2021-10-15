МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева в беседе с "Российской газетой раскрыла главные факторы, которые влияют на курс рубля, и дала прогноз по курсу нацвалюты на 12 месяцев вперед. Эксперт предупредил о новой схеме мошенников во время переписи населения

"На фоне ускоряющейся инфляции ЦБ РФ приступил в к реализации стратегии по ужесточению денежно-кредитной политики, последовательно повышая ключевую ставку. В период с марта по сентябрь с 4,25%, до 6,75%. При этом регулятор еще не завершил цикл поднятия ставки", — сказала аналитик.

На октябрьском заседании собеседница издания ждет повышения ставки как минимум до 7%, а на декабрьском — до 7,25%.

Помимо этого, укреплению рубля по-прежнему способствуют высокие цены на нефть, они закрепились выше уровня 80 долларов и приближаются к 85 долларам за баррель.

Также нельзя не отметить бьющие рекорды цены на газ и уголь, в результате чего многие страны оказались на грани полномасштабного энергетического кризиса. Но при этом российская экономика находится в выигрышной позиции.

По предварительным оценкам ЦБ, профицит счета текущих операций страны в III квартале составил рекордные 40,8 миллиарда долларов.

"На наш взгляд, до конца текущего года цены на нефть будут оставаться высокими, учитывая сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения", — отметила Зайцева и добавила, что только в следующем году можно ожидать некоторого охлаждения цен на черное золото.

В этих условиях она допускает, что курс USD/RUB может краткосрочно опуститься ниже отметки 71,5 рубля.

Дополнительную поддержку рублю в ближайшем времени будет оказывать приближающийся налоговый период в России. Экспортеры будут наращивать продажу валютной выручки на внутреннем рынке для выплаты налогов.

Сдерживающим фактором для рубля на среднесрочном горизонте может выступить общерыночный тренд на укрепление доллара США.

"Наш целевой диапазон по курсу USD/RUB на IV квартал 2021 года составляет 71,5-74 рублей за доллар. А на 12 месяцев вперед — 70-75 рублей за доллар", — подытожила она.