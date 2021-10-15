МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Доллар и евро в первой половине торгов пятницы обновили минимальные годовые значения по отношению к рублю на фоне высоких цен на нефть, следует из данных Мосбиржи. Цена нефти превысила $85 за баррель

Также поддержку рублю оказывает положительная динамика российских и западных торговых площадок.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.31 мск снижался на 22 копейки, до 71,13 рубля, раннее опускался до 71,1 рубля — нового годового минимума. Курс евро сокращался на 11 копеек, до 82,61 рубля, минутами раннее достигал отметки 82,57 рубля — также нового минимального годового значения.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 0,89%, до 84,75 доллара за баррель.

Позитивным фактором также является недельный (по 13 октября) приток капитала в инвестирующие в РФ фонды. Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере 30 миллионов долларов.

"По состоянию на утро пятницы для рубля вновь складывается позитивный фон. На мировых фондовых рынках преобладают бычьи настроения, цены на нефть марки Brent в очередной раз укрепляются", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка. Эксперт ожидает, что сегодня валютная пара протестирует отметку 71 рубль за доллар и попытается установить новые минимумы 2021 года.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" также не исключает, что сегодня пара доллар-рубль может опуститься в район 71 рубля за доллар.

Олег Сыроваткин из "Открытие Инвестиции" говорит, что приближается октябрьский налоговый период и крупные дивидендные выплаты, перед которыми компании-плательщики продают валюту и формируют рублевую ликвидность. "Однако в конце месяце получившие дивиденды инвесторы могут начать конвертировать их в валюту, и это уже может оказать некоторое давление на рубль", — добавляет он.