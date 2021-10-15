МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене в пятницу днем торгуется разнонаправленно по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии публикации статданных по США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на индексы Уолл-стрит растут

По состоянию на 14.15 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1610 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1594 доллара, курс доллара к иене рос до 114,36 иены за доллар со 113,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 93,92 пункта.

Валютные инвесторы в пятницу днем находятся в ожидании публикации ряда макроэкономических статданных по США. Аналитики полагают, что объем розничных продаж в стране в сентябре снизился на 0,2% по сравнению с предшествовавшим месяцем.

Далее будет обнародована предварительная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель вырос до 73,1 пункта с уровня сентября в 72,8 пункта.