МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Курс рубля слегка прибавляет и против доллара, и евро при сохранении позитивной конъюнктуры на внешних рынках и прежде всего нефтяном. Fitch: цена нефти в $100 за баррель возможна, но ненадолго

При этом традиционное желание снизить риски переноса рублевых позиций через выходные сдерживает укрепление российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.36 мск снижается на 8 копеек до 71,26 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 82,67 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ СИЛУ

Российская валюта в пятницу торгуется около максимальных за несколько месяцев уровней за счёт высокого аппетита к риску на финансовых рынках. При этом главным фактором остаётся продолжающийся рост цен на нефть и обновление трехлетних максимумов за марку Brent, которая и сейчас находится в районе 85 долларов. Этому в частности, способствуют сообщения о том, что Саудовская Аравия отклонила призывы к дополнительному ослаблению ограничений в рамках ОПЕК+. Индекс Мосбиржи откатился к уровням закрытия четверга

Также и западные фондовые индексы заметно растут, прибавляет ценовой индекс российских гособлигаций.

В итоге курсы доллара и евро снижаются к рублю на 0,1% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 6,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В преддверии выходных курс доллара может закончить торги пятницы выше уровня 71,25 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Впрочем, на следующей неделе у него есть все шансы попробовать опуститься к 71 рублям за доллар, поддержку рублю окажет начало налогового периода", — добавляет он.

Помимо ралли в котировках нефти и газа, а также стабилизации настроений в сегменте акций, рубль мог получить структурную поддержку со стороны внешней политики, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Завершившийся вчера визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд дал надежду на сближение позиций России и США по ряду вопросов, включая урегулирование конфликта с Украиной. Это обстоятельство способствует, пусть и не окончательному (до разрешения вопроса с санкционными инициативами американских политиков), сужению… политической премии в курсе доллара к рублю и открывает перспективу для временного освоения им диапазона 70-71 рубль", — добавляет эксперт.