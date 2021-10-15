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2021-10-15T18:15:00+03:00

2021

https://1prime.ru/Forex/20211015/834969989.html

Рубль усиливает рост по отношению к доллару

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Рубль усиливает рост к доллару и евро на фоне дорогой нефти, американская валюта тестирует поддержку на уровне 71 рубль впервые с июля 2020 года. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 15.10.2021

валюта, рынки, новости, рубль, доллар, мосбиржа

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https://1prime.ru/Financial_market/20211015/834969940.html

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60