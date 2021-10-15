МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост к доллару и евро на фоне дорогой нефти, американская валюта тестирует поддержку на уровне 71 рубль впервые с июля 2020 года.

" Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала

Доллар растет к иене и падает к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.01 мск снижался на 37 копеек — до 70,97 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 82,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 1,1%, достигая 84,9 доллара.