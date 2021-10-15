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2021
https://1prime.ru/Forex/20211015/834969989.html
Рубль усиливает рост по отношению к доллару
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Рубль усиливает рост к доллару и евро на фоне дорогой нефти, американская валюта тестирует поддержку на уровне 71 рубль впервые с июля 2020 года. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 15.10.2021
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост к доллару и евро на фоне дорогой нефти, американская валюта тестирует поддержку на уровне 71 рубль впервые с июля 2020 года.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.01 мск снижался на 37 копеек — до 70,97 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 82,36 рубля, следует из данных Московской биржи.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 1,1%, достигая 84,9 доллара.