МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Российская валюта укрепляется на фоне растущих цен на нефть, газ, уголь, металлы, но даже с учетом этих факторов прогнозировать курс доллар в диапазоне 60 рублей в ближайшей перспективе — это практически не реально, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров. Россию обвинили в газовых манипуляциях

"Даже с учетом учетом этого фактора наша национальная валюта держится в коридоре от 70 до 74 рублей за доллар", — отметил он.

В то же время во всем мире инфляционные риски продолжают расти. Это означает, что монетарная политика будет ужесточаться регуляторами разных стран также, как и российским Центробанком.

"Мировые ЦБ будут повышать ставки, забирать излишнюю ликвидность. Все это скажется и на нашей валюте, которая будет снижаться под таким давлением в сторону 74 рублей за доллар", — прогнозирует Макаров.

Банк России внимательно следит за ситуацией, адекватно реагируя на рост инфляции. По прогнозу собеседника агентства, на ближайшем заседании регулятор поднимет ключевую ставку. Это даст рублю дополнительную возможность протестировать уровни ниже 70 рублей за доллар.

"При этом рубль не может долго игнорировать мировые экономические реалии. Предполагаю, что уже в ноябре мы увидим разворот в сторону 74 рублей за доллар", — подытожил специалист.