МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Эту неделю рубль завершил около максимальных с июля прошлого года уровней, то есть доллар и евро обновили у нас 15-месячные минимумы, отметил в беседе с агентством "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Укреплению российской валюты способствовало возвращение оптимизма на мировые рынки и продолжающийся рост нефти: котировки американского сорта WTI переписали 7-летний максимум, а Brent — трехлетний. Дорожают и многие другие сырьевые товары, экспортируемые Россией" — отметил специалист.

На новой неделе рубль способен продолжить умеренное повышение, если внешняя ситуация не ухудшится.

Настроение инвесторам может испортить большой блок статистики по экономике Китая, она выйдет рано утром в понедельник. Если же показатели не разочаруют, глобальные рисковые активы способны продолжить рост, тем более что далее на неделе не предвидится важных макроданных, которые могут сильно повлиять на рынки.

"В целом инвесторы уже смирились со скорым началом ужесточения монетарной политики ФРС, а темпы этого процесса более или менее понятны, исходя из протоколов последнего заседания американского регулятора, опубликованных в среду. Поэтому теперь рынки будут пристально следить за статистикой по экономике США, которая должна доказать, что способна расти без больших монетарных стимулов. Если в этом появятся сомнения, биржевые активы могут возобновить снижение, поскольку на фоне высокой инфляции сохранять мягкие денежно-кредитные условия становится все опасней для мировой финансовой системы", — рассуждает собеседник агентства.

Дополнительным фактором укрепления рубля может выступить вероятное шестое в этом году повышение ключевой ставки в ближайшую пятницу по итогам заседания Банка России. На фоне непрекращающегося роста инфляции, превысившей 7,5% впервые с начала 2016 г., увеличилась вероятность, что ставка вырастет сразу на 0,5 процентного пункта.

На этом фоне доллар может проверить на прочность ближайшую техническую поддержку 70,5 руб., если ситуация на мировых рынках не ухудшится, подытожил Бабин.