2021-10-18T07:38:00+03:00
2021-10-18T07:39:47+03:00
2021-10-18T07:38:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20211018/834979120.html
Рубль плавно снижается к доллару и незначительно повышается к евро
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль в начале торгов понедельника перешел к незначительному снижению к доллару и продолжает слегка повышаться к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 18.10.2021
валюта, рынки, экономика, новости, рубль, доллар, евро, торги
https://1prime.ru/images/83368/89/833688964.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83368/89/833688964.jpg
https://1prime.ru/images/83368/89/833688962.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83368/89/833688962.jpg
https://1prime.ru/images/83368/89/833688950.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83368/89/833688950.jpg
https://1prime.ru/Forex/20211014/834959376.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника перешел к незначительному снижению к доллару и продолжает слегка повышаться к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск символически растет на 2 копейки — до 71,05 рубля, курс евро снижается на 12 копеек, до 82,27 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 1,1% — до 85,8 доллара за баррель.