МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника перешел к незначительному снижению к доллару и продолжает слегка повышаться к евро, следует из данных Московской биржи. Рубль усилил укрепление

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск символически растет на 2 копейки — до 71,05 рубля, курс евро снижается на 12 копеек, до 82,27 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 1,1% — до 85,8 доллара за баррель.