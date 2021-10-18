МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс биткоина в понедельник утром закрепляется выше 62 тысяч долларов впервые с апреля, свидетельствуют данные торгов. Что ждет биткоин после прохождения отметки в $60 тысяч

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.27 мск дорожал на 1,6% — до 62,08 тысячи долларов. Выше 62 тысяч долларов биткоин в последний раз торговался 17 апреля. Это лишь на 4,5% меньше исторического рекорда в 64,85 тысячи долларов. В ночь на 16 октября цена биткоина приближалась к отметке в 63 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал также на 1,6% — до 62,06 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

За октябрь биткоин подорожал уже почти на 42%, с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста подряд — в июле и августе, суммарно почти на 35%. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов.