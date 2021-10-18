МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс доллара растет в понедельник утром, — трейдеры оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Названы факторы укрепления рубля

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару снижался до 1,158 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1598 доллара. Курс доллара к иене рос до 114,34 иены за доллар со 114,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 94,11 пункта.

Доллар имеет потенциал роста, считают аналитики CBA, которых цитирует газета Wall Street Journal. Этому способствуют ожидания повышения ставки ФРС, которые укрепились после сентябрьской встречи, а также инфляционное давление.

ФРС в сентябре допустила повышение учетной ставки в следующем году и начало сокращения выкупа активов в текущем. В протоколе сентябрьского заседания регулятор предположил, что сокращение объема выкупа активов с рынка может начаться в текущем году и завершиться к середине 2022 года. США решились на отчаянный шаг ради доллара

По данным CME Group, 92,3% аналитиков ожидают повышения ставки до конца следующего года с текущих 0-0,25% годовых. Из них 34,6% считают, что ставка в декабре 2022 года составит 0,5-0,75%, 26,8% ждут показатель в диапазоне 0,25-0,5%, а 21,8% — в диапазоне 0,75-1%.

Позднее в понедельник рынки также ожидают публикации данных по промышленному производству в США в сентябре. Аналитики полагают, что показатель вырос на 0,2% в месячном выражении после увеличения на 0,4% в августе.