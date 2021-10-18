МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Рубль поздним утром понедельника слегка ослабевает к бивалютной корзине на отсутствии аппетита к риску у инвесторов, но всё может измениться, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Доллар укрепляется в ожидании ужесточения политики ФРС США

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.15 мск растёт на 13 копеек, до 71,16 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 82,49 рубля.

Внешний фон и баланс настроений инвесторов сейчас в целом в миноре. Индекс Мосбиржи торгуется в минусе, западные фондовые индексы и фьючерсы на ведущие американские индексы также слегка снижаются. И лишь декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает — на 0,75%, до 85,5 доллара за баррель сорта Brent.

Сегодня пара "доллар-рубль" будет удерживаться в диапазоне 71-71,5 рубля за доллар, ожидает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Допускаем в случае улучшения внешнего фона новых попыток ухода ниже отметки 71 рубля за доллар. Внимание инвесторов будет приковано к новостям из США, выступлениям представителей ФРС, объемам промышленного производства и корпоративной отчетности", — добавляет он.

А Алексей Антонов из компании "Алор брокер" не исключает, что пара в дальнейшем сможет достигнуть отметки и 70 рублей. Однако, по мнению эксперта, на этом рост курса рубля закончится.

Антонов также напоминает, что в пятницу состоится заседание Банка России. "По нашему мнению, с учетом годовой инфляции в 7,6% регулятор пойдет на повышение показателя (ключевой ставки — ред.) на 0,5 процентных пункта", — заключает он.