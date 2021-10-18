МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс доллара и к евро, и к иене в понедельник днем растёт в свете более реальных перспектив повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Курс рубля умеренно снижается на уходе инвесторов от риска

По состоянию на 12.46 мск курс евро к доллару снижается до 1,1583 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1598 доллара, курс доллара к иене растёт до 114,38 иены за доллар со 114,22 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,18%, до 94,11 пункта.

"Инвесторы стали более уверены в повышении учётной ставки Федеральной резервной системой после того, как в пятницу данные розничных продаж в США оказались лучше ожиданий, и это должно продолжать оказывать поддержку доллару", — заявили газете Wall Street Journal аналитики ING.

Так, объем розничных продаж в стране увеличился за сентябрь на 0,7% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 0,2%.

Сама ФРС ранее допустила повышение учетной ставки уже в следующем году.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании данных промышленного производства в США в сентябре. Аналитики полагают, что показатель вырос на 0,2% в месячном выражении после увеличения на 0,4% в августе.