МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Курс рубля корректируется вниз против доллара и евро, несмотря на дорогую нефть, охлаждение аппетита к риску на мировых площадках оказывает давление и на российскую валюту, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.16 мск повышается на 26 копеек, до 71,28 рубля.

Курс евро — на 32 копейки, до 82,71 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ Нефть заметно дорожает на дефиците энергии в мире

Российская валюта в понедельник снижается в рамках коррекции, несмотря на дорогую нефть. Так, стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,6%, достигая 85,4 доллара. Участники торгов оптимистично оценивают перспективы восстановления спроса на топливо на фоне постепенного снятия ковидных ограничений во всем мире. В частности, стало известно, что США откроют свои границы для полностью вакцинированных иностранных путешественников начиная со следующего месяца.

В то же время остальные рынки сигнализируют о падении аппетита к риску у глобальных инвесторов. Так, западные фондовые индексы снижаются на статданных из Китая. Рост ВВП страны в третьем квартале в годовом выражении составил 4,9% вместо ожидаемых 5,2%, при том, что во втором квартале экономика страны выросла на 7,9%. Замедление роста показателя вызвало опасения относительно состояния всей мировой экономики.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет в пределах 0,1%, достигая 94 пунктов, растет курс американской валюты и к "развивающимся" валютам, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску.

Доллару оказывает поддержку более реальные перспективы повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это произошло после того, как вышедшие в пятницу данные розничных продаж в США оказались выше ожиданий. Названы факторы укрепления рубля

В итоге курс доллара и евро прибавляют 0,4% каждый. Рублевая цена нефти колеблется немного ниже уровня 6,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на текущую коррекцию вниз, причин для изменения тренда роста курса рубля пока не видно, особенно в преддверии заседания ЦБ в пятницу и основных налоговых выплат 25 и 28 октября, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест".

"Следующий ориентир для рынка – отметка 70 рублей за доллар — вполне может быть достигнута уже на этой неделе", — оценивает он.

Под конец недели рубль, вероятно, укрепится, рассчитывает и Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Поддержку ему окажет усиление продажи валютной выручки фирмами-экспортерами для уплаты основных налогов, а также очередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. В целом ожидаем, что на этой неделе курс будет находиться в диапазоне 70,5-72 рубля за доллар", — заключает он.