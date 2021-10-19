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2021
https://1prime.ru/Forex/20211019/834988577.html
Рубль в начале торгов показывает разнонаправленную динамику
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Рубль в начале торгов вторника повышается к доллару и немного ослабевает к евро, дорожающему на форексе, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 19.10.2021
валюта, рынки, экономика, новости, торги, мосбиржа, рубль, доллар, евро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника повышается к доллару и немного ослабевает к евро, дорожающему на форексе, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск вторника снижается на 23 копейки — до 71,06 рубля, курс евро растет на 5 копеек, до 82,75 рубля.
Евро на форексе дорожает на 0,31%, до 1,1646 доллара.
Нефть торгуется с несущественными изменениями около уровней предыдущего закрытия – на уровне 84,3 доллара за баррель сорта Brent.