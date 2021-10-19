МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника повышается к доллару и немного ослабевает к евро, дорожающему на форексе, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск вторника снижается на 23 копейки — до 71,06 рубля, курс евро растет на 5 копеек, до 82,75 рубля. Рубль умеренно слабеет, несмотря на дорогую нефть

Евро на форексе дорожает на 0,31%, до 1,1646 доллара.

Нефть торгуется с несущественными изменениями около уровней предыдущего закрытия – на уровне 84,3 доллара за баррель сорта Brent.