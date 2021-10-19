МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается во вторник утром на уменьшении доходности госбондов США, что не благоприятствует спросу на американскую валюту, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале торгов показывает разнонаправленную динамику

По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару растёт до 1,1646 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1609 доллара, курс доллара к иене снижается до 114,19 иены за доллар со 114,31 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,27%, до 93,7 пункта.

Доходность десятилетних US Treasuries сократилась до 1,574% с 1,612%, что негативно для доллара. Кроме того, накануне Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что объем промышленного производства в стране в сентябре неожиданно снизился в месячном выражении — на 1,3%, эксперты в свою очередь ожидали роста на 0,2%.

Вместе с этим трейдеры продолжают оценивать перспективы дальнейшей монетарной политики Фердезерва. По данным CME Group, 92,3% аналитиков ожидают повышения учётной ставки до конца следующего года с текущих 0-0,25% годовых. По мнению аналитиков JP Morgan, которых цитирует газета Wall Street Journal, краткосрочные риски для доллара сохраняются.