МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В ближайшие недели курс рубля может укрепиться. По данным аналитиков, курс доллара может опуститься ниже 70 рублей, а курс евро — до 80. Об этом сообщили "Известия".

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин считает, что главную роль в укреплении рубля будет играть взлет цен на сырье. "Причиной роста нацвалюты стало увеличение стоимости не только нефти, но и газа, угля и металлов", пояснил он.

Эксперт отмечает, что рубль абсолютно оправданно выглядит сильнее по сравнению с конкурентами из развивающихся стран и демонстрирует одну из самых сильных динамик к доллару среди крупных экономик. Экономист оценил перспективы рубля и доллара до конца осени

В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев говорит, что "доллар и евро обновили годовые минимумы к рублю из-за продолжающегося скачка цен на основные экспортно-сырьевые продукты России". Кроме того, по его мнению, на укрепление рубля повлияли улучшение спроса международных инвесторов на рисковые активы, а также ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Центробанка и налоговый период.

Однако эксперты сошлись во мнении, что усиление позиций рубля носит лишь временный характер. Согласно прогнозам аналитиков, к концу текущего года нацвалюта в среднем будет торговаться в диапазоне 70-74 рубля за доллар и 82-84 рубля за евро.