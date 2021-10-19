МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Курс доллара обновил минимальные годовые значения по отношению к рублю, следует их данных Московской биржи. Аналитики прогнозируют рублю укрепление в ближайшие недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.52 мск снижается на 28 копеек, до 71,01 рубля, а минутами ранее он опускался до 70,84 рубля – нового годового минимума.

Курс евро торгуется без существенных изменений, возле цены закрытия предыдущего дня, возле отметки 82,70 рубля с минимальными колебаниями.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,5%, до 84,77 доллара за баррель сорта Brent. В то же время индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,38% — до 93,614 пункта.

"Сегодня мы ожидаем тестирования парой "доллар-рубль" отметки 70,5 рубля за доллар из-за стабильной нефти и сохранения аппетита инвесторов к риску на фоне ожидаемого позитива с сезона отчетности в США", — прогнозирует Егор Жильников из Промсвязьбанка. Рубль пытается отбить потери

Что же касается дальнейшего движения, то Алексей Антонов из компании "Алор брокер" отмечает, что распродажа в секторе ОФЗ давит на курс рубля, поскольку часть вырученных средств идет на покупку валюты. Поэтому эксперт не уверен, что пара сумеет в ближайшее время опуститься к круглой отметке в районе 70 рублей за доллар.