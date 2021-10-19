МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Курс доллара обновил годовой минимум. На 13:30 мск котировка американской валюты снизилась до отметки 70,815 рублей.

При этом долларовый индекс РТС поднялся выше 1900 пунктов, обновив максимум с начала августа 2011 года на фоне высоких цен на энергоносители и укрепления рубля, следует из данных торгов.

Долларовый индекс РТС к 13:33 мск рос на 1,21% — до 1899,22 пункта. Чуть раньше индекс поднимался до 1900,29 пункта — уровня начала августа 2011 года.

Рублевый индекс Мосбиржи растет на 0,51% — до 4270,12 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 45 копеек — до 70,84 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 82,62 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,62% — до 84,85 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы прибавляют в пределах 0,4%.