МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Доллар в краткосрочной перспективе может ненадолго пробить вниз уровень поддержки в 70 рублей, но вряд ли надолго закрепится ниже этой отметки, сказал РИА Новости аналитик "Финама" Андрей Маслов. Курс доллара обновил годовой минимум

"Про закрепление ниже 70 рублей за доллар разговора пока нет, скорее возможно временное пробитие уровня поддержки в районе 70 рублей за доллар в краткосрочной перспективе. Также стоит отметить, что покупки Минфином валюты в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в значительной мере компенсируют эффект от высоких цен на нефть", — говорит эксперт.

Курс рубля растет с конца августа. За это время рубль укрепился уже на 3,5 рубля к доллару и на 4,6 рубля к евро. На 13.44 мск вторника курс доллара расчетами "завтра" снижался на 42 копейки — до 70,87 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 82,63 рубля.

Маслов допускает, что в краткосрочной перспективе доллар ненадолго опустится ниже 70 рублей, а евро – ниже 80 рублей. "В целом наш базовый прогноз на четвертый квартал текущего года составляет 71,5–74 рубля за доллар и 82–86 рублей за евро", — говорит он. Рубль пытается отбить потери

Эксперт отметил, что укрепление рубля во многом связано с энергетическим кризисом. Он не будет вечным и может закончиться ближе к холодам в Европе, когда Россия и ЕС, скорее всего, будут договариваться об увеличении поставок газа в Евросоюз. Маслов предполагает, что эти переговоры понизят цену на газ, а также на нефть как товар-заменитель для выработки электричества.

"Дополнительно хотелось бы отметить, что в США и ЕС аналитики и инвесторы ожидают в скором времени начала сокращения программ покупки гособлигаций, что положительным образом скажется на курсе доллара и евро, а потенциальная нормализация ДКП (денежно-кредитной политики – ред.) в США может серьезно укрепить доллар", — говорит он.

На данный момент эксперты ожидают сворачивания программы выкупа активов ФРС США в первой половине 2022 года, напомнил Маслов.