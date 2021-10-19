Эксперт Маслов допустил падение курса доллара в краткосрочной перспективе ниже 70 рублей
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Доллар в краткосрочной перспективе может ненадолго пробить вниз уровень поддержки в 70 рублей, но вряд ли надолго закрепится ниже этой отметки, сказал РИА Новости аналитик "Финама" Андрей Маслов.
"Про закрепление ниже 70 рублей за доллар разговора пока нет, скорее возможно временное пробитие уровня поддержки в районе 70 рублей за доллар в краткосрочной перспективе. Также стоит отметить, что покупки Минфином валюты в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в значительной мере компенсируют эффект от высоких цен на нефть", — говорит эксперт.
Курс рубля растет с конца августа. За это время рубль укрепился уже на 3,5 рубля к доллару и на 4,6 рубля к евро. На 13.44 мск вторника курс доллара расчетами "завтра" снижался на 42 копейки — до 70,87 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 82,63 рубля.
Маслов допускает, что в краткосрочной перспективе доллар ненадолго опустится ниже 70 рублей, а евро – ниже 80 рублей. "В целом наш базовый прогноз на четвертый квартал текущего года составляет 71,5–74 рубля за доллар и 82–86 рублей за евро", — говорит он.
Рубль пытается отбить потери
Эксперт отметил, что укрепление рубля во многом связано с энергетическим кризисом. Он не будет вечным и может закончиться ближе к холодам в Европе, когда Россия и ЕС, скорее всего, будут договариваться об увеличении поставок газа в Евросоюз. Маслов предполагает, что эти переговоры понизят цену на газ, а также на нефть как товар-заменитель для выработки электричества.
"Дополнительно хотелось бы отметить, что в США и ЕС аналитики и инвесторы ожидают в скором времени начала сокращения программ покупки гособлигаций, что положительным образом скажется на курсе доллара и евро, а потенциальная нормализация ДКП (денежно-кредитной политики – ред.) в США может серьезно укрепить доллар", — говорит он.
На данный момент эксперты ожидают сворачивания программы выкупа активов ФРС США в первой половине 2022 года, напомнил Маслов.
https://1prime.ru/Forex/20211019/834992767.html