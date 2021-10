МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Рубль прибавляет к доллару и стабилен к евро, отыгрывая ослабление валюты США на форексе, следует из данных торгов.

Рост нефтяных котировок и преобладание позитивной динамики на фондовых площадках сигнализируют о повышении аппетита к риску, что хорошо и для курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.58 мск падал на 36 копеек, до 70,93 рубля, курс евро снижался на 2 копейки, до 82,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

Российская валюта во вторник повышается к доллару и практически стабильна к евро на фоне укрепления европейской валюты против американской на форексе на 0,3%, до 1,1644 доллара за евро.

Кроме общего усиления аппетита к риску на мировых рынках, фактором давления на доллар является неопределенность в отношении того, назначит ли президент США Джо Байден председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на второй срок.

Четырехлетний срок полномочий Пауэлла истекает в феврале 2022 года.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,3%, до 93,7 пункта. Теряет американская валюта и ко многим "развивающимся валютам", в частности, против китайского юаня – 0,7%, до 6,388 юаня за доллар.

Кроме форекса, поддержка рублю приходит и с нефтяного рынка, который остается на высоких уровнях, несмотря на то что стоимость нефти марки Brent и теряет сейчас 0,5%, до 83,9 доллара.

При этом западные фондовые индексы преимущественно растут. Трейдеры отыгрывают позитивные квартальные отчеты американских компаний о финрезультатах: Johnson & Johnson, Bank of New York Mellon Financial и Halliburton.

В итоге, доллар теряет 0,5% к рублю, а евро почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ Аналитики прогнозируют рублю укрепление в ближайшие недели

Курс доллара к рублю по итогам дня снизится на фоне более высокого спроса на рисковые активы, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Мы продолжаем ожидать, что на этой неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 70,5-72 рубля с перспективой достигнуть нижней границы этого диапазона под конец недели", — добавляет он.

Тренд на ослабление доллара сохранится, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"В результате курс может стабилизироваться около 70,7 рубля за доллар, устойчиво закрепившись ниже важной отметки 71 рубль. Мы полагаем, что в этих условиях рубль на текущей неделе продолжит укрепляться, и курс дойдет до 70 рублей за доллар при поддержке в виде продаж валюты от экспортеров и повышения ключевой ставки Банком России", — добавляет он.

На предстоящем в пятницу заседании Банка России ожидается повышение ключевой ставки (сейчас 6,75%) на 0,5 процентного пункта, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Такой шаг призван сбалансировать "технический" инфляционный шок с прошлого заседания и первые признаки замедления экономической активности. Кроме того, такое повышение ставки не будет противоречить подходу "тонкой настройки" при условии остановки цикла повышения ставки в зимние месяцы", — добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.