2021-10-20T07:27:00+03:00
2021-10-20T07:29:14+03:00
2021-10-20T07:27:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20211020/834998213.html
Рубль умеренно дешевеет
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль в начале торгов среды ослабевает, отыгрывая коррекционное снижение стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск... ПРАЙМ, 20.10.2021
валюта, рынки, экономика, новости, московская биржа, снижение, курс рубля
https://1prime.ru/images/83405/72/834057236.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83405/72/834057236.jpg
https://1prime.ru/images/83405/72/834057235.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83405/72/834057235.jpg
https://1prime.ru/images/83405/72/834057223.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83405/72/834057223.jpg
https://1prime.ru/experts/20211019/834994237.html
https://1prime.ru/Financial_market/20211019/834996535.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды ослабевает, отыгрывая коррекционное снижение стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск увеличивается на 7 копеек, до 70,92 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 82,57 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,5%, до 84,66 доллара за баррель.