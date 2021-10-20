МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды ослабевает, отыгрывая коррекционное снижение стоимости нефти, следует из данных Московской биржи. Рубль растет к доллару и евро на фоне общего оптимизма на рынках

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск увеличивается на 7 копеек, до 70,92 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 82,57 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,5%, до 84,66 доллара за баррель.