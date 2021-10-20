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Доллар слабеет к евро
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Курс доллара к евро в среду утром торгуется в минусе, при этом ещё более "надёжная" иена, в свою очередь, ослабевает к американской валюте на повысившейся склонности инвесторов на... ПРАЙМ, 20.10.2021
валюта, рынки, экономика, мировая экономика, новости, доллар, евро, иена, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в среду утром торгуется в минусе, при этом ещё более "надёжная" иена, в свою очередь, ослабевает к американской валюте на повысившейся склонности инвесторов на финансовых рынках к риску, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару растёт до 1,165 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1632 доллара, курс доллара к иене — увеличивается до 114,56 иены за доллар со 114,36 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,04%, до 93,69 пункта.
"Стремление к риску и пересмотр ожиданий в отношении денежно-кредитной политики центральных банков во всем мире могут привести к снижению курса доллара в ближайшие дни, хотя любые потери в конечном итоге могут оказаться небольшими", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Westpac.
Так, положительным фактором для доллара остаётся рост доходности десятилетних US Treasuries — до 1,653% с 1,634%.