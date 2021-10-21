МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Курс доллара стабилен к основным мировым валютам в четверг утром, инвесторы оценивают базовые факторы рынка, ожидая при этом макростатистику из США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет в рамках коррекции после роста в течение двух дней

По состоянию на 7.46 мск курс евро к доллару рос до 1,1652 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1649 доллара. Курс доллара к иене опускался до 114,03 иены за доллар со 114,26 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 93,56 пункта.

Позднее в четверг будут опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики полагают, что за неделю по 16 октября показатель вырос на семь тысяч, до 300 тысяч. Также станут известны данные по числу сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Эксперты полагают, что индикатор в сентябре вырос до 6,09 миллиона с 5,88 миллиона в августе.

Трейдеры также оценивают базовые факторы рынка, среди которых ожидания по дальнейшим мерам поддержки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что на следующем, ноябрьском заседании, которое запланировано на 2-3 ноября, будет объявлено о начале сворачивания выкупа активов.

На фоне таких прогнозов "мы ожидаем, что доллар получит поддержку, а США продолжат выступать как основной драйвер на валютном рынке", считают аналитики Bank of America, которых цитирует газета Wall Street Journal.