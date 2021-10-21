МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Доллар в четверг днем торгуется разнонаправленно к другим основным мировым валютам в ожидании статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля слегка снижается

По состоянию на 12.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1644 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1649 доллара. Курс доллара к иене опускался до 114,06 иены со 114,26 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 93,66 пункта.

Валютные инвесторы ждут статистики по безработице в США. Аналитики полагают, что за неделю по 16 октября число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 7 тысяч — до 300 тысяч.

Позднее вечером также будут опубликованы данные по числу сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Эксперты полагают, что индикатор в сентябре вырос до 6,09 миллиона с 5,88 миллиона сделок в августе.