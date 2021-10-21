МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Курс рубля снижается, отыгрывая преобладание негативных настроений на мировых торговых площадках. Алюминий дешевеет на 3%

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск растёт на 38 копеек, до 71,18 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 82,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в ходе торгов курс евро поднимался до 82,99 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг ослабевает при преобладании негативного настроения на мировых торговых площадках. Нефть марки Brent дешевеет на 1,3%, до 84,7 доллара за баррель. Западные фондовые индексы также снижаются, сигнализируя об упавшем аппетите к риску, что также поддерживает давление на курс рубля.

При этом сама американская валюта дорожает и к многим "развивающимся" валютам, в частности, прибавляет против китайского юаня 0,1% в район 6,4. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 93,6 пункта. Российский рынок акций усилил снижение на дешевеющей нефти

Поддержка укреплению доллару приходит от данных о том, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 октября, снизилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 290 тысяч, вновь обновив минимум с марта 2020 года. А аналитики ожидали роста показателя до 300 тысяч.

Определенный негатив для рубля несут и новости о том, что инфляционные ожидания на следующий год вновь вернулись к росту, увеличившись за месяц на 1,3 процентного пункта — до 13,6%, что стало максимальным уровнем с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "инФОМ" по заказу ЦБ РФ.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,5% каждый. Рублевая цена нефти колеблется немного ниже уровня 6,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Определенное давление на рубль оказывает умеренная коррекция цен на энергоресурсы, но пока рано говорить о значительном снижении цен на них, и этот фактор в целом продолжит оказывать рублю поддержку, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Фьючерсы на индексы Уолл-стрит умеренно снижаются

"От большего ослабления рубль защищает и фактор налогового периода, который должен усилить свое влияние завтра. В целом новых принципиально важных для рубля событий не происходит, и мы продолжаем ожидать, что на этой неделе курс будет находиться в диапазоне 70,5-72 рубля за доллар", — добавляет он.

При этом рынок, скорее всего, займет выжидательную позицию в преддверии пятничного решения Банка России о величине ключевой ставке, считает Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

"Если ЦБ РФ поднимет ставку на 0,5 процентных пунктов, а экспортеры будут активно продавать валюту перед пиком уплаты октябрьских налогов (в понедельник), то завтра курс сможет достичь отметки 70,5 рубля за доллар", — оценивает он.