МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером немного увеличивается по отношению к евро после выхода позитивной для американской валюты макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США не демонстрируют единой динамики

По состоянию на 17.46 мск курс евро к доллару снижается до 1,1644 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1649 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 114,06 иены со 114,26 иены за доллар. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,11%, до 93,66 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 октября, снизилось на 6 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 290 тысяч, вновь обновив минимум с марта 2020 года. Аналитики же полагали, что показатель вырастет до 300 тысяч.

Кроме того, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в сентябре выросло на 7% по сравнению с показателем августа — до 6,29 миллиона.

По словам аналитика Morgan Stanley Джеймса Лорда (James Lord), доллар в дальнейшем может ещё укрепляться за счет увеличения цен на нефть, которые на данный момент держатся у многолетних рекордов. Связь заключается в ускорении вследствие этого инфляции и повышении инфляционных ожиданий, что приведет к ужесточению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"ФРС довольно чувствительна к инфляции и инфляционным ожиданиям в настоящий момент, поэтому я думаю, что рост цен на нефть будет оказывать большее давление на ФРС, чтобы она казалась более "ястребиной" по сравнению с другими центральными банками", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика.