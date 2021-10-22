МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Курс доллара не показывает единой динамики к евро и иене в пятницу утром, инвесторы ожидают макростатистику по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает на торгах

По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару рос до 1,1625 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1621 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 114,05 иены за доллар со 113,97 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до в 93,73 пункта.

Позднее в пятницу будет опубликована предварительная оценка по деловой активности в еврозоне в октябре. Аналитики прогнозируют, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны снизился до 55,2 пункта с 56,2 пункта в сентябре. Значение прошлого месяца при этом было самым низким с апреля.

Влияет на торги и некоторая коррекционная динамика. Так, в четверг евро подешевел к доллару на 0,2%, доллар к иене — опустился также примерно на 0,2%, тогда как индекс доллара вырос на 0,2%.

Трейдеры ожидают ряд важных событий на следующей неделе, среди которых публикация статистики по ВВП США за третий квартал (первая оценка), пик сезона корпоративной отчетности, заседания Банка Японии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В том числе свои финрезультаты за минувший квартал опубликуют такие крупные компании, как Apple, Microsoft. Alphabet и Amazon.