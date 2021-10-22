МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов пятницы сдержанно повышается к бивалютной корзине на ожидании увеличения ключевой ставки на заседании Банка России с текущего уровня в 6,75%, следует из данных Мосбиржи. Российский рынок акций слабо растет

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.01 мск снижался на 29 копеек, до 70,81 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 82,42 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время торгуется с несущественными изменениями около уровней предыдущего закрытия – чуть выше 84,5 доллара за баррель сорта Brent.

"Повышение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта сегодня практически не вызывает сомнений. Более того, скорее всего, риторика регулятора будет жесткой и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина даст прозрачный намек на еще одно повышение ставки в этом году", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер". Эксперт считает, что это окажет поддержку рублю.

"Но по окончании пресс-конференции Набиуллиной нельзя исключить коррекционное ослабление рубля "по факту" состоявшегося события", — добавляет он.

Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" считает, что текущая денежно-кредитная политика регулятора будет оказывать поддержку рублю. Эксперт полагает, что рубль может укрепиться до отметки 70 рублей за доллар в течение ближайшего времени.