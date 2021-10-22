АНКАРА, 22 окт — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры по отношению к доллару продолжает обновлять исторические минимумы после решения центробанка Турции о снижении учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрыли торги без единой динамики

Утром в пятницу курс достиг 9,64 лиры за доллар, после чего турецкая валюта немного укрепилась до 9,60 по состоянию на 12.30 мск.

Центробанк Турции принял в четверг решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение, опустившись до 9,47 с 9,29 за доллар. В пятницу турецкая валюта продолжила дешеветь.

Курс доллара к лире подскочил 14 октября до 9,18 лиры за доллар на фоне новости об увольнении по указу президента Турции Тайипа Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы — Семиха Тюмена и Угура Намыка Кучука.

Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных чиновников на заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ в сентябре проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.