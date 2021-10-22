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2021
https://1prime.ru/Forex/20211022/835014270.html
Курс доллара опустился ниже 70,5 рубля
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Рубль усиливает рост к доллару и евро на фоне дорогой нефти и в ожидании повышения ключевой ставки Банка России с текущего уровня в 6,75%, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 22.10.2021
валюта, рынки, финансы, бизнес, новости, доллар, рубль, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост к доллару и евро на фоне дорогой нефти и в ожидании повышения ключевой ставки Банка России с текущего уровня в 6,75%, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта тестирует поддержку на уровне 70,5 рубля впервые с начала июля 2020 года.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.23 мск падал на 63 копейки — до 70,46 рубля, минимума с июля прошлого года. Курс евро снижался на 64 копейки — до 82,02 рубля.
Нефть марки Brent дорожает на 0,6% — до 85,1 доллара.