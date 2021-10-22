МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост к доллару и евро на фоне дорогой нефти и в ожидании повышения ключевой ставки Банка России с текущего уровня в 6,75%, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к евро и иене

Американская валюта тестирует поддержку на уровне 70,5 рубля впервые с начала июля 2020 года.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.23 мск падал на 63 копейки — до 70,46 рубля, минимума с июля прошлого года. Курс евро снижался на 64 копейки — до 82,02 рубля.

Нефть марки Brent дорожает на 0,6% — до 85,1 доллара.