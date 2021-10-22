МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Курс евро упал ниже 82 рублей, впервые с июля 2020 ода, свидетельствуют данные торгов.
https://1prime.ru/Forex/20211022/835014505.html
Торги
Доллар дешевеет к евро и иене
Банки
Российские банки заняли около 10% мирового рынка платежей по картам
Ставка Банка России
Эксперт оценил, как повышение ставки ЦБ повлияет на кредиты и депозиты
Глобальный энергокризис
В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за дефицита газа
Повышение цен в России
В России могут подорожать мясные продукты
Личный кошелек
Банкир назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
Нефть
Цены на нефть перешли к росту
Пандемия коронавируса
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 45,7%
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Курс евро упал ниже 82 рублей, впервые с июля 2020 ода, свидетельствуют данные торгов.
https://1prime.ru/Forex/20211022/835014505.html
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