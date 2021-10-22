МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Рубль резко растет к доллару и к евро, отыгрывая жесткое решение ЦБ РФ по ключевой ставке: доллар уже опускался ниже 70 рублей, евро — ниже 81,5 рубля. Евро упал ниже 82 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.42 мск падал на 98 копеек, до 70,11 рубля, курс евро — на 1,07 рубля, до 81,58 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в ходе торгов курс доллара падал до 69,82 рубля — минимума с июня 2020 года, евро — до 81,28 рубля — минимума с июля пошлого года.

ЦБ РФ повысил ключевую ставку шестой раз подряд, увеличив шаг до 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых, хотя эксперты ожидали роста только на 0,5 процентного пункта. ЦБ РФ сохранил сигнал в заявлении по ключевой ставке о возможности дальнейших повышений на ближайших заседаниях.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, считает ЦБ.