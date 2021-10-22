ПАРИЖ, 22 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал в большой степени интернационализировать евро, чтобы защитить европейские компании от "экстерриториальности доллара". Банк России выстрелил по цели

"Я особенно отметил, что евро – это инструмент нашей торговой политики. Если мы хотим защитить наши компании от экстерриториальности доллара… необходимо интернационализировать в большой степени евро", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС, который прошел в Брюсселе.

Трансляция пресс-конференции велась на страницах Елисейского дворца в социальных сетях.

По словам Макрона, на состоявшемся саммите обсуждались в числе прочего и вопросы торговли. "Наша торговая стратегия привязана к нашим социальным и климатическим целям… Поэтому должны быть климатические, социальные требования, требования по равенству конкуренции, соблюдению наших стандартов, в том числе санитарных. По этой причине мы все выразили желание начать реформу ВТО", — отметил он.