МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Доллар может достигнуть отметки в районе 73 рублей к концу года при снижении к тому времени цен на энергоносители и ожидаемом процессе сворачивания мягкой кредитно-денежной политики в США, сказал РИА Новости главный аналитик компании "Универ Капитал" Дмитрий Александров. Интерес россиян к обмену валюты за год вырос на треть

Доллар за последние два месяца стал дешевле к нацвалюте РФ ровно на 3,5 рубля, или на 4,7%. Если на выходные и понедельник 21-23 августа официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ, составлял 74,36 рубля, то на текущие выходные и понедельник он достиг 70,86 рубля.

"Снижение стоимости нефти на фоне спада ажиотажа на рынке энергоносителей и постепенное сокращение программы количественного смягчения в США окажут давление на курс рубля. При таком сценарии будет возможно уже обратное движение курса рубля и ослабление его до отметки 73 рублей за доллар", — считает эксперт.

"Уже в ближайшем будущем мы можем столкнуться с тем, что на физическом рынке нефти нынешний дефицит уступит место профициту. Также спад ажиотажа на энергорынке, особенно в случае тёплой зимы в Европе, усилит в этой ситуации снижение цен на нефть, и будет хорошо, если они удержат район 75 долларов за баррель", — поясняет Александров. Эксперт также говорит, что ФРС США начнёт сворачивание "поддержки" рынков и в конце 2022 года может перейти к подъёму учётной ставки, что приведет к оттоку капитала и с товарных, и с развивающихся рынков. Эксперт перечислил угрозы для рубля до конца года

"Стоит также обратить внимание на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,75 процентных пункта, регулятор также не исключает возможности дальнейшего ее повышения и готов держать её на повышенном уровне дольше, чем планировал ранее. Рубль отыграл жесткую риторику ЦБ, что символически совпало с краткосрочным пробитием отметки 70 рублей за доллар и срабатыванием стоп-приказов участников рынка, кто играл на понижение рубля", — добавляет также эксперт.

Александров делает вывод, что курс рубля полностью отыграл поддержку со стороны ЦБ РФ и говорит, что драйверов для его укрепления осталось мало. Он подчеркивает, что негативные факторы скоро могут дать знать о себе и рекомендует быть готовыми к возможности роста курса доллара с целями в районе 72,8-73,2 рубля до конца года.