МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Рублю будет непросто развить успех, который был достигнут на уходящей неделе, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Конец уходящей недели ознаменовался сильной динамикой российского рубля к доллару США. Основной импульс укрепления, в результате которого доллар отступал под отметку 70 рублей, достигая минимумов с июня 2020 года, был связан с пятничным повышением ключевой ставки Банком России", — отметил собеседник агентства.

В пятницу регулятор вопреки базовым ожиданиям рынка, предполагавшим подъем ставки на 50 б.п., увеличил ее на 75 б.п., до 7,5%. Неожиданная жесткость шага обусловила более выраженную реакцию нацвалюты в первые минуты после объявления решения ЦБ.

В пользу рубля в конце недели также играли другие факторы. Улучшились общерыночные настроения, в частности, по причине того, что проблемный китайский застройщик Evergrande хоть и с опозданием произвел выплаты по долларовым облигациям. На фоне улучшения риск-аппетитов цены на сырье вернулись к росту, а доллар отступил на внешней арене, дав шанс укрепиться развивающимся валютам. Отметим также фактор налогового периода и относительное геополитическое затишье.

"Вместе с тем, как можно было заметить, пара USD-RUB очень недолго гостила ниже отметки 70, и мы полагаем, что рублю будет очень непросто развить успех в ближайшее время", — добавил он.

Сдерживать укрепление российской валюты может целый ряд факторов:

негативная динамика на рынке рублевого долга, о чем красноречиво сигнализирует график индекса RGBI, и серьезное ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в мире;

по мере приближения заседания ФРС 3 ноября, на котором американский регулятор вероятнее всего объявит о начале сворачивания стимулирующих мер, доллар может перейти к укреплению относительно других валют, что неизбежно окажет давление в том числе и на рубль, а также на сырьевые котировки;



наконец, к концу месяца останется позади пик налогового периода, что также лишит российскую валюту части поддержки.

На следующей неделе, по мнению аналитика, пара доллар-рубль будет торговаться в пределах диапазона 70-72,5.