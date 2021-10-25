МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Сейчас сложилось удобное время либо для того, чтобы хранить сбережения в рублях, либо для докупки валюты. Однако в пользу покупки валюты в настоящий момент говорит макроэкономика. Об этом агентству "Прайм" рассказывает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами".

"Ряд событий, происходящих в США и Китае, таких, как решение ФРС о сворачивании QE и кризис недвижимости из-за долгов китайских застройщиков, могут резко обвалить рынок — вслед за ним начнут снижаться и валюты развивающихся рынков», — полагает он. Курс доллара опустился ниже 70,5 рубля

По словам эксперта, на валютном рынке сложилась "интересная ситуация" — рубль активно растет по отношению к основным мировым валютам на фоне роста цен на энергоносители. Нефть пытается закрепиться на отметке в 85 долларов за баррель, газ укрепляется выше 1000 долларов за тысячу кубометров, уголь продолжает бить рекорды стоимости на рынке в Китае. На этом фоне российская валюта, наряду со всеми экспортными аналогами, поднялась до годовых максимумов, приближаясь к 70 рублям за доллар и 82 — за евро.

Что касается банковских продуктов, финансист считает, что принципиальной разницы между вкладами и стандартными расчетными картами сейчас нет — банки дают примерно одинаковый процент по обоим продуктам. Нужно обращать внимание на спецпредложения, акции, кешбэк и стараться чаще ими пользоваться, чтобы сэкономить на покупках.

"Если же речь идет не про простые расчеты, а про консервативное инвестирование, то стоит обратить внимание на облигации компаний с госучастием, а также на крупных игроков различных рынков — недвижимости, металлургии, удобрений, финансов, ритейла", — сказал Михаил Коган.