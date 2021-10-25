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Рубль в начале торгов понедельника слегка повышается к доллару и немного ослабевает к евро, дорожающему на форексе, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 25.10.2021
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, торги, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника слегка повышается к доллару и немного ослабевает к евро, дорожающему на форексе, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск снижается на 5 копеек — до 70,29 рубля, курс евро растет на 11 копеек, до 81,99 рубля.
Евро на форексе дорожает на 0,18%, до 1,1664 доллара.
Январский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,74% — до 85,27 доллара за баррель.