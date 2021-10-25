МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов понедельника слегка повышается к доллару и немного ослабевает к евро, дорожающему на форексе, следует из данных Московской биржи. Рубль остаётся в заметном плюсе после ужесточения монетарной политики ЦБ

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск снижается на 5 копеек — до 70,29 рубля, курс евро растет на 11 копеек, до 81,99 рубля.

Евро на форексе дорожает на 0,18%, до 1,1664 доллара.

Январский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,74% — до 85,27 доллара за баррель.