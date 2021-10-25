МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов понедельника перешел к более уверенному укреплению к бивалютной корзине, американская валюта торгуется возле отметки 70 рублей за доллар, следует из данных Мосбиржи.

Денежные купюры и монеты.

Эксперт спрогнозировал курс рубля на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.20 мск снижался на 35 копеек, до 69,99 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 81,59 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,66% — до 85,2 доллара за баррель сорта Brent.

"Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль попробует закрепиться ниже отметки 70 рублей; однако технические факторы и преддверие значимых новостей из США, по нашему мнению, не позволят паре уйти ниже зоны 69-69,5 рубля", — полагают эксперты Промсвязьбанка.

Денежные купюры и монеты.

Интерес россиян к обмену валюты за год вырос на треть

Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" также допускает дальнейшее укрепление рубля на фоне неожиданного повышения ставки ЦБ на 75 базисных пунктов с возможностью ее дальнейшего роста.

Немного другого мнения придерживается Алексей Антонов из "Алор Брокер". Эксперт считает, что против рубля будет играть как распродажа ОФЗ, так и возросший спрос на валюту, поскольку в связи с неплановыми каникулами многие бросились скупать "горящие" заграничные туры.

Антонов также подчеркивает, что на фоне жесткого решения ЦБ РФ индекс гособлигаций на Мосбирже обвалился на 0,82%. "Более сильные дневные потери этого индикатора последний раз были лишь в период финансовой паники в марте прошлого года", — добавляет он.