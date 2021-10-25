МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Рубль в первой половине торгов понедельника перешел к более уверенному укреплению к бивалютной корзине, американская валюта торгуется возле отметки 70 рублей за доллар, следует из данных Мосбиржи. Эксперт спрогнозировал курс рубля на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.20 мск снижался на 35 копеек, до 69,99 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 81,59 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,66% — до 85,2 доллара за баррель сорта Brent.

"Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль попробует закрепиться ниже отметки 70 рублей; однако технические факторы и преддверие значимых новостей из США, по нашему мнению, не позволят паре уйти ниже зоны 69-69,5 рубля", — полагают эксперты Промсвязьбанка. Интерес россиян к обмену валюты за год вырос на треть

Дмитрий Полевой из компании "Локоинвест" также допускает дальнейшее укрепление рубля на фоне неожиданного повышения ставки ЦБ на 75 базисных пунктов с возможностью ее дальнейшего роста.

Немного другого мнения придерживается Алексей Антонов из "Алор Брокер". Эксперт считает, что против рубля будет играть как распродажа ОФЗ, так и возросший спрос на валюту, поскольку в связи с неплановыми каникулами многие бросились скупать "горящие" заграничные туры.

Антонов также подчеркивает, что на фоне жесткого решения ЦБ РФ индекс гособлигаций на Мосбирже обвалился на 0,82%. "Более сильные дневные потери этого индикатора последний раз были лишь в период финансовой паники в марте прошлого года", — добавляет он.