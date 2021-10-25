МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Курс евро усиливает снижение по отношению к доллару в понедельник вечером, инвесторы продолжают оценивать статистику из Германии, свидетельствуют данные торгов. Индекс делового климата в Германии в октябре снизился

По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару снижался до 1,1611 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1647 доллара, днем показатель находился на уровне 1,1625 доллара. Курс доллара к иене рос до 113,67 иены за доллар со 113,46 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,15%, до 93,78 пункта.

Ранее исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в октябре опустился до 97,7 пункта с уровня сентября в 98,8 пункта. Аналитики же полагали, что показатель снизился до 97,9 пункта.

Как отмечает главный экономист KfW Фрици Келер-Гейб (Fritzi Koehler-Geib), данные IFO указывают на спад в экономике Германии. Она также предупредила, что осенние темпы экономического роста будут значительно ниже летних.

В то же время Келер-Гейб считает, что восстановление "откладывается". Согласно ее прогнозам, в течение 2022 года темпы роста экономики страны снова вырастут по мере разрешения проблем в цепочках поставок.