МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Рубль в пятницу уверенно укреплялся на фоне решения Банка России поднять ключевую ставку до 7,5% годовых — в связи с этим некоторые крупные банки зафиксировали существенный рост интереса клиентов к обмену валюты, рассказали они РИА Новости. Эксперт рассказал, сколько будет стоить доллар к концу года

Российская валюта в конце недели укреплялась после жестких решений и комментариев ЦБ РФ. Регулятор в пятницу снова повысил ключевую ставку, причём сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых, хотя эксперты в основной своей массе ожидали повышения только до 7,25%.

Сразу после решения ЦБ РФ и его комментариев курс доллара падал к закрытию четверга на 1,28 рубля, до 69,82 рубля – минимума с июня 2020 года, а евро — на 1,37 рубля, до 81,28 рубля, минимума с июля прошлого года.

"В связи с пробитием вниз психологически важной отметки 70 рублей за доллар, в пятницу наблюдался повышенный спрос на валюту со стороны физических лиц, наибольшим спросом пользовался доллар США", — сообщили РИА Новости в ВТБ.

По данным банка "Русский Стандарт", общая сумма валютообменных операций 22 октября выросла на 48%, относительно 21 октября, а общее количество – на 2%. При этом относительно предыдущей пятницы, 15 октября, сумма выросла на 13%, а общее количество, напротив, снизилось – на 19%. В Промсвязьбанке наблюдают увеличение объемов валютообменных операций более чем в полтора раза, преимущественно растет спрос на покупку долларов.

Повышенный интерес клиентов к валюте на фоне пятничных событий зафиксировали не все участники рынка, например, не отметили изменений банки Уралсиб и "Хоум Кредит". "Следует отметить тот факт, что покупка валюты является, как правило, защитной стратегией, к которой россияне прибегают в случаях падения стоимости рубля. В настоящее время отмечается устойчивый тренд на рост ставок по рублевым депозитам и при отсутствии существенных рисков для рубля в обозримой перспективе население стремится разместить свои сбережения на них", — пояснил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.

В Московском кредитном банке сообщили, что валютообменные операции клиентов проходят в штатном режиме. В банке "Открытие" тоже не наблюдается значительного увеличения спроса на валютообменные операции после повышения в пятницу ЦБ уровня ключевой ставки.